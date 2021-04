Cina: coronavirus, ricercatori sviluppano dispositivo di sterilizzazione mediante elettroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni ricercatori di Shenzhen, in Cina, hanno sviluppato una serie di apparecchiature che potrebbero inattivare il coronavirus tramite l'irradiazione con fascio di elettroni. Secondo il "Quotidiano del Popolo", la tecnologia ha superato l'esame di un gruppo di esperti e dovrebbe essere impiegata nella disinfezione degli imballaggi alimentari della catena del freddo. Il progetto ha coinvolto la società per lo sviluppo nucleare China General Nuclear Power Corporation, l'Università Tsinghua, l'Accademia cinese delle scienze, il Centro nazionale di ricerca clinica per le malattie infettive di Shenzhen e il Terzo ospedale popolare di Shenzhen. (Cip)