Israele: start-up di sistemi purificazione aria "Aura Air" creerà linea di produzione in Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La start-up israeliana specializzata in sistemi per la purificazione dell’aria Aura Air stabilirà una linea di produzione e un centro di innovazione per la formazione e la presentazione di tecnologie per l'aria pulita in Etiopia. Lo ha annunciato oggi la società. La decisione è giunta a conclusione di un incontro tra i rappresentanti di Aura e gli ambasciatori di diverse nazioni africane (Etiopia, Angola, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Ghana, Nigeria, Ruanda, Mozambico e Zambia). Ai diplomatici sono stati presentati i sistemi di purificazione e disinfezione dell'aria israeliani, illustrando anche l’impiego di know-how per combattere la Covid-19 nei propri Paesi. Il fondatore e Ceo di Aura Air, Aviad Shnaiderman, ha dichiarato che, "a differenza di Israele, molti Paesi in tutto il mondo sono lontani dal vedere la fine della pandemia Covid-19 ed è ancora necessario trovare modi per mantenere una routine che includa attività indoor nelle circostanze attuali". "Durante l'anno della pandemia, abbiamo installato migliaia di sistemi che hanno contribuito a salvare vite in tutto il mondo", ha detto. (segue) (Res)