Israele: start-up di sistemi purificazione aria "Aura Air" creerà linea di produzione in Etiopia (2)

- Fondata più di tre anni fa, la start-up lo scorso anno ha completato un mese pilota del suo sistema presso lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer in Israele. Il test ha scoperto che il sistema d’aria pulita della start-up ha la capacità di eliminare diversi virus e batteri a un tasso del 99,97 per cento. Il meccanismo basato sull'intelligenza artificiale del sistema confronta la qualità dell'aria interna ed esterna, notificando agli utenti il rilevamento di gas pericolosi tramite un'applicazione dedicata. Il sistema è stato già installato in edifici governativi, palazzetti dello sport, ristoranti e luoghi di intrattenimento, scuole, ospedali, hotel e sistemi di trasporto pubblico in tutto il mondo. (Res)