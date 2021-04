Difesa: la Marina militare della Cina svela il più grande sottomarino al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha svelato oggi in occasione dei preparativi del centesimo anniversario del Partito comunista cinese (Pcc), in programma il 23 luglio, il sottomarino classe Type-100 "Sun Tzu", il più grande mai realizzato al mondo. Il Sun Tzu (intitolato al grande stratega vissuto nel IV secolo a.C.), è stato presentato oggi dalla Marina militare dell’Esercito di liberazione popolare (Epl) nel cantiere navale Bohai di Huludao, nella regione dello Liaoning (sulla costa nord orientale della Cina). Armato di 48 missili balistici (Slbm), il sottomarino può trasportare siluri autonomi a propulsione nucleare di notevoli dimensioni e un hangar sul suo dorso indica che un sottomarino più piccolo potrà essere supportato. Come riporta il sito d'informazione "Naval News", fino ad oggi il sottomarino più grande mai costruito era stato il Pr.941 Typhoon Class della Marina russa. Tuttavia, l'ultima innovazione navale della Marina cinese sembra battere questo record. Il sottomarino cinese è lungo circa 210 metri e largo 30 metri, contro i 175 metri di lunghezza e 23 metri di larghezza per la classe russa Typhoon. Sebbene La stazza del nuovo sottomarino non sia nota, si stima essere maggiore delle 48 mila tonnellate del Typhoon. Per dare un'idea della sua imponenza, il Sun Tzu supera di gran lunga le dimensioni dei sottomarini classe Ohio della Marina degli Stati Uniti, i più grandi prodotti da Washington cha hanno in media una lunghezza di 170 metri e 10 di larghezza, con una stazza di circa 18 mila tonnellate. Il nuovo sottomarino cinese sarà il fulcro di una importante parata militare che avrà luogo a luglio durante le celebrazioni dei 100 anni del Partito comunista cinese. (Cip)