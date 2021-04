Recovery: Franco, parlamento centrale per riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “condivisione strategica” del Recovery plan è “possibile solo con il coinvolgimento di tutte le istituzioni, in primo luogo il parlamento", dalla fase di progettazione fino a quella di attuazione. Lo ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco nella sua replica al Senato, dopo la discussione generale sul Pnrr. Il ministro ha spiegato che il parlamento sul piano delle riforme, che sono fondamentali per la “costruzione di un piano efficace”, avrà “un ruolo centrale nell'assicurare un contributo significativo, un dibattito ampio, ma anche una concreta capacità di individuare in tempi rapidi le soluzioni più opportune”.(Rin)