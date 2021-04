Droga: arrestato per spaccio a Milano, dopo pochi giorni evade dai domiciliari a Busto Arsizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestato venti giorni fa a Milano per spaccio di cocaina e hashish, un 23enne è evaso dagli arresti domiciliari a Busto Arsizio, la città in provincia di Varese in cui è domiciliato. Il 27 marzo nel centro cittadino il giovane, dopo aver incrociato una pattuglia della Polizia di Stato, ha tentato una fuga in bicicletta, ma è stato fermato e arrestato per evasione. Nell'occasione gli sono stati trovati addosso due involucri contenenti hashish e due telefoni cellulari. Così il pubblico ministero del Tribunale di Milano ha richiesto l'immediato aggravamento della misura cautelare. Per evitare la reiterazione nella commissione dei reati il giudice ha pertanto deciso di revocare la concessione degli arresi domiciliari. Così nel pomeriggio di ieri il 23enne è stato raggiunto dagli agenti del Commissariato presso il suo domicilio e accompagnato presso il carcere cittadino, dove rimarrà in custodia in attesa dell’udienza, programmata per metà aprile. (Com)