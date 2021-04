Recovery: Franco, al Sud oltre 34 per cento risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse destinate al Mezzogiorno nel complesso supereranno significativamente la quota del 34 per cento". Lo ha ricrdato il ministro dell’Economia Daniele Franco nella sua replica al Senato, dopo la discussione generale sul Pnrr. Quanto all'uso dei fondi, il ministro ha spiegato: "occorrerà evitare che la spesa aggiuntiva per investimenti sia compensata da una minore spesa ordinaria come accaduto in passato. Per questo dobbiamo migliorare la nostra capacità di gestire i progetti".(Rin)