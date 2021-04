Credito: Commerzbank, caos nella dirigenza, si dimettono altri tre consiglieri di vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È caos nel consiglio di vigilanza di Commerzbank (Coba). Dopo il presidente Hans-Joerg Vetter e il consigliere Andreas Schmitz, altri tre membri dell'organo di controllo si sono dimessi: Victoria Ossadnik, Rainer Hillebrand e Tobias Guldimann. Secondo fonti ascoltate dal quotidiano “Handdelsblatt”, i tre hanno motivato la decisione con il ruolo di principale azionista che lo Stato esercita in Coba dal 2009. Per salvare dal fallimento la seconda banca tedesca dopo Deutsche Bank, attraverso la banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), il governo federale acquistò una partecipazione del 15,6 per cento in Coba. Ora, Ossadnik, Hillebrand e Guldimann lasciano l'incarico perché sentono di aver perso la fiducia dell'esecutivo, come hanno affermato nella lettera di dimissioni. Inoltre, i tre lamentano “l'assenza di una cultura della discussione” all'interno del consiglio di vigilanza di Coba. Come nota “Handelsblatt”, nella banca vi è un malumore diffuso per la crescente influenza del governo. Tuttavia, il ministero delle Finanze ha ripetutamente sottolineato di rispettare le responsabilità degli organi di Coba di non influenzare le decisioni di politica aziendale dell'istituto di credito. (segue) (Geb)