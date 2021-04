Credito: Commerzbank, caos nella dirigenza, si dimettono altri tre consiglieri di vigilanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A determinare l'uscita di scena di Ossadnik e Guldimann sarebbero state le dimissioni di Schimtz, che avrebbe rimesso perché indagato in via preliminare dalla procura di Colonia per lo scandalo Cum-Ex. Alcuni azionisti di Coba si sarebbero quindi espressi contro la conferma di Schmitz come consigliere di vigilanza. Ossadnik e Guldimann avrebbero, invece, difeso il dirigente, rivendicando la presunzione di innocenza. Presidente del consiglio di sorveglianza di Coba dal 3 agosto 2020, Vetter ha rassegnato le dimissioni il 16 marzo scorso per motivi di salute. (Geb)