Trasporti: M5s, bilancio gruppo Fs conferma centralità azienda per economia nazionale

- "Il contributo del gruppo Fs all'economia nazionale si conferma rilevante anche in un anno difficile come il 2020. Nonostante la pandemia, l'azienda si è distinta per la mole degli investimenti tecnici, per un totale di 9 miliardi di investimenti e nuove gare per 21 miliardi". Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti. "Ora si annuncia centrale anche il ruolo di Fs per la ripresa economica - continuano i parlamentari in una nota -, in particolare per gli investimenti nel trasporto sostenibile di merci e persone, in un contesto in cui sarà sempre più centrale il ruolo del trasporto su rotaia". (Com)