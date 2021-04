Italia-Russa: spionaggio, partito l'aereo con a bordo i due cittadini russi espulsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partito dall'aeroporto di Fiumicino il volo Roma-Mosca, che atterrerà allo scalo di Sheremetyevo, con a bordo Dmitrij Ostroukhov e Aleksej Nemudrov, i due cittadini russi espulsi in seguito al caso di spionaggio annunciato ieri in cui è coinvolto anche il capitano di fregata della Marina militare Walter Biot. Ostroukhov è l’impiegato dell’ufficio dell’addetto militare dell’ambasciata russa arrestato in un parcheggio nella periferia di Roma dai carabinieri del Ros. L’altra persona che è stata espulsa, invece, è Aleksej Nemudrov, capo dell’ufficio militare a Roma, in passato alto ufficiale della Marina russa. Nemudrov lavorava presso l’ufficio dell’addetto militare come numero 2 ed è stato a promosso capo ufficio uno o due anni fa. (Res)