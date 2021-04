Turismo: Meloni, governo si batta in Ue per nuovo Fondo strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia chiede al governo di "battersi in Europa per la creazione di un nuovo Fondo europeo strutturale dedicato al turismo nella prossima programmazione europea 2021-2027: uno strumento articolato su modello Fesr richiesto sia dalle Regioni italiane che da tante altre europee. Cruciale anche il tema del certificato verde digitale, che deve essere adottato in modo omogeneo in tutta Europa e che è fondamentale per far ripartire il turismo". E' uno dei passaggi della lunga intervista rilasciata a Edoardo Sylos Labini sul mensile "CulturaIdentità" in uscita domani, venerdì 2 aprile, dalla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Il turismo è il comparto che ha subito l'impatto peggiore della pandemia: 1 azienda su 7 è a immediato rischio chiusura e molte di più potrebbero presto essere costrette a gettare la spugna. Per salvarlo servono scelte coraggiose. Prima tra tutte l'attivazione dello stato di crisi: è uno strumento fondamentale che da mesi chiediamo al Governo per permettere alle imprese del settore di sopravvivere", ha detto ancora Meloni.(Rin)