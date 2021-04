Lavoro: Mattia (Pd), mozione per tavolo permanente tra regione, Amazon, comuni e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo lo sciopero del 22 marzo, il primo in Italia, appare sempre più urgente generare una collaborazione tra Amazon, aziende, sindacati e lavoratori per costruire un dialogo tra le parti che si inserisca nel sistema di relazioni industriali che caratterizza il sistema italiano. Per questo con la mozione depositata oggi alla Pisana chiedo di intraprendere ogni opportuna iniziativa per istituire un tavolo di confronto permanente con Amazon, le organizzazioni sindacali e i comuni che ospitano gli stabilimenti di tale società", lo dichiara in una Eleonora Mattia, presidente della Commissione Lavoro in Consiglio regionale del Lazio. "L'esigenza di confronto è forte e la contrattazione collettiva può rappresentare ancora una volta - come per i rider - uno strumento utile per tutelare e garantire nuovi e vecchi diritti in un mercato del lavoro in continuo mutamento. Nel Lazio Amazon svolge attività nei comuni di Fare Sabina, Colleferro e presto Fiumicino, impiegando migliaia di lavoratori tra assunzione diretti e indotto di filiera. I lavoratori hanno chiesto un confronto con Amazon e l'indotto sulle tempistiche e sui volumi delle consegne, nonché sull'inserimento della clausola sociale - spiega -. Come Regione Lazio facciamo la nostra parte alla luce della forte espansione dell'azienda nel territorio regionale e nello spirito che contraddistingue il Lazio per la sua attività di dialogo tra le parti sociali", conclude Mattia.(Com)