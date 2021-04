Sardegna: Solinas su vaccinazioni, rispetteremo obiettivi, collaborazione fra le istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto il sistema deve crescere insieme con la necessaria collaborazione fra le istituzioni, per essere pronti ad aumentare le inoculazioni, man mano che si incrementeranno le dosi di vaccino. Attualmente siamo in una media tra le 6 e le 7mila vaccinazioni al giorno, che rispondono alle dosi di siero consegnate all'Isola. Speriamo di poter crescere, verso la fine di aprile, attorno alle 12mila somministrazioni per poi arrivare a regime a 17mila non appena arriverà anche il vaccino della Johnson&Johnson". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, a margine dell'inaugurazione del nuovo hub per le vaccinazioni anti-Covid, aperto oggi alla Fiera di Cagliari, in occasione della visita del Commissario per l'emergenza Coivd-19, il generale dell'Esercito, Francesco Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione Civile nazionale, Fabrizio Curcio. Presenti anche gli assessori regionali della Sanità, Mario Nieddu, e della Difesa dell'ambiente, con delega alla Protezione Civile, Gianni Lampis. (segue) (Rsc)