Sardegna: Solinas su vaccinazioni, rispetteremo obiettivi, collaborazione fra le istituzioni (2)

- "La Sardegna – prosegue il presidente – riuscirà a rispettare gli obiettivi fissati a livello nazionale, stiamo già lavorando tutti perché questo avvenga e l'inaugurazione del secondo hub vaccinale di Cagliari è sicuramente una risposta in questo senso. Incrementeremo ulteriormente il numero degli hib, che andranno ad aggiungersi a quelli già attivi a Olbia, Sassari e Nuoro. La ramificazione è in tutta la Sardegna e cercheremo ulteriori collaborazioni anche con iniziative del terzo settore e del volontariato per raggiungere l'intero territorio regionale". Sulla classificazione della Sardegna in zona arancione e l'attuale situazione pandemica il presidente precisa: "Con l'attività di screening e di vaccinazione speriamo di riportare la Sardegna nella zona bianca. È una sfida di sistema dove ciascuno deve fare la propria parte, dalle istituzioni ai cittadini. Siamo tutti impegnati affinché la Sardegna si liberi dal virus". Sul numero di vaccinatori in campo: "Abbiamo ampliato la platea – conclude il presidente – grazie all'accordo con i medici di base. C'è la possibilità di un'ulteriore implementazione con gli Odontoiatri e stiamo ragionando con le forze armate in modo tale da capire se c'è la possibilità di avviare una collaborazione con il personale medico e sanitario da poter integrare nel sistema attuale" (segue) (Rsc)