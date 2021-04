Somalia: presidenti di Puntland e Oltregiuba, Farmajo punta a sabotare i colloqui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunito la notte scorsa, ha nuovamente rivolto un appello ai leader della Somalia affinché colgano la "prima opportunità" per rompere l'impasse politica nel Paese e trovare un consenso sul modello e sulla natura delle prossime elezioni. In una dichiarazione rilasciata al termine della riunione a porte chiuse con l'inviato delle Nazioni Unite in Somalia, James Swan, il Consiglio di sicurezza è tornato a chiedere lo svolgimento "al più presto" di elezioni inclusive al fine di condurre il Paese fuori dall'impasse, invitando tutte le parti ad attuare l'accordo pre-elettorale del 17 settembre. Il Consiglio ha inoltre ribadito la condanna degli attacchi terroristici di al Shabaab e il proprio sostegno "alla sovranità nazionale, all'integrità territoriale e all'indipendenza politica della Somalia", elogiando al contempo gli sforzi compiuti dalle forze della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) per cercare di liberare la maggior parte parti del paese dai militanti di al Shabaab. Nel frattempo ieri i parlamentari dell'opposizione hanno accusato il presidente della Camera bassa, Mohamed Abdirahman Mursal, di portare avanti un "complotto" per estendere il mandato di Farmajo. L'accusa è giunta nel giorno in cui avrebbe dovuto tenersi il voto per estendere il mandato del presidente uscente, voto che era previsto per la scorsa settimana ma che era stato rinviato dopo che un gruppo di deputati dell'opposizione aveva fatto irruzione in aula impedendo la votazione. L'episodio aveva portato Mursal a sospendere 15 membri dell'opposizione. In vista del voto ieri ingenti misure di sicurezza sono state disposte in diverse parti di Mogadiscio e non solo nei pressi del parlamento. (Res)