Nigeria: scomparso Alpha Jet durante missione di interdizione aerea nello Stato di Borno

- Un aereo da combattimento modello Alpha Jet dell'aeronautica nigeriana è scomparso durante un'operazione di interdizione aerea condotta contro il gruppo jihadista Boko Haram nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese. Lo riferisce il quotidiano nigeriano "Sahara Reporters" citando fonti militari e precisando che il jet da combattimento è scomparso durante gli attacchi in corso nel quadro dell'operazione intorno alle 17:00 di ieri. La scomparsa del jet è stata poi confermata anche dall'Aeronautica militare, il cui portavoce Edward Gabkwet ha riferito che l'Alpha Jet "ha perso il contatto con il radar nello stato di Borno, mentre era in missione di interdizione a sostegno delle truppe di terra". Il timore è che il pilota sia stato catturato dai jihadisti di Boko Haram, supportati nella zona dai combattenti dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap). Le ricerche sono in corso. (Res)