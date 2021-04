Repubblica Ceca: Covid, la scorsa settimana sei decessi sospetti dopo la vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Repubblica Ceca le morti sospette avvenute dopo la vaccinazione contro il coronavirus sono state sei la scorsa settimana. Lo comunica l'Istituto statale per il controllo dei farmaci (Sukl), che si occupa di raccogliere i casi di reazione avversa e trasmetterli all'Agenzia europea per i medicinali (Ema) a scopo di valutazione. In totale le reazioni avverse nel Paese dall'inizio della campagna vaccinale sono state 2.538. "Come nei rapporti precedenti, anche in questo caso si tratta soltanto di un sospetto che nasce dalla relazione cronologica tra vaccinazione e decesso, che non è equivalente ad affermare una relazione causale", precisa l'istituto. I dati aggiornati a martedì sera indicano che in Repubblica Ceca sono state inoculate con la prima dose di vaccino circa 1,17 milioni di persone. Il richiamo è stato fatto da circa 486.300. (Vap)