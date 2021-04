Difesa: India, giunto quarto lotto aerei caccia Rafale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quarto lotto di aerei caccia Rafale, costruiti dall’azienda francese Dassault Aviation per l’Aeronautica indiana, è giunto ieri in India. Lo ha annunciato via Twitter la forza armata. Si tratta di tre aerei che vanno ad aggiungersi agli undici già consegnati. Partiti dalla base francese di Istres, i mezzi sono stati riforniti in volo da aerei cisterna dell’Aeronautica militare degli Emirati Arabi Uniti. I primi cinque aerei sono arrivati il 29 luglio 2020 e tutti i 36 previsti nella commessa dovrebbero arrivare entro aprile-maggio del 2022. Il 10 settembre, ad Ambala, nello Stato dell’Haryana, si è svolta la cerimonia ufficiale di introduzione dei nuovi Rafale nell’Aeronautica indiana, alla presenza della ministra della Difesa della Francia, Florence Parly, giunta in visita per partecipare all’evento, e dell’omologo dell’India, Rajnath Singh. (segue) (Inn)