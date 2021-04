© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore agroalimentare “se siamo così suicidi da non cambiare i meccanismi che adesso ci consentono di mettere a terra solo il 10 per cento di quello che progettiamo non andiamo da nessuna parte”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell’incontro organizzato dalla Coldiretti con il governo per discutere dei temi legati al Recovery fund. (Rin)