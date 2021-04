Decreto Covid: Fials, bene obbligo di vaccinarsi ai sanitari, si estenda scudo penale a trattamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene che ci sia una presa di posizione del Governo sull'obbligo dei vaccini per i sanitari, almeno ora le singole aziende non prenderanno decisioni arbitrarie assegnando ferie d'ufficio o attivando procedimenti disciplinari al personale non vaccinato senza aver fatto alcun tentativo di moral suasion: ricordiamo che tra le categorie più colpite dal contagio c'è proprio quella dei sanitari, e non per disattenzione ma perché inviati in corsia senza dispositivi di protezione, percorsi adeguati, né un piano pandemico per la formazione. Così Giuseppe Carbone, segretario generale Fials, commentando il decreto Covid approvato ieri. “Non va trascurato il dato che probabilmente in quella percentuale di operatori non vaccinati tantissimi hanno già contratto il virus e di conseguenza hanno sviluppato una loro immunità: oggi sentiamo forte la responsabilità di non far passare gli eroi di ieri, per mostri che diffondono il contagio", ha detto, aggiungendo che “sorprende vedere come sia possibile pretendere ora il consenso informato quando viene definito l'obbligo della vaccinazione con minaccia di sanzioni e senza che vi sia l'obbligo per le aziende di assumersi le responsabilità circa eventuali effetti collaterali che possano creare impedimento alla funzione di ciascun operatore”. Una profonda contraddizione, ha continuato, che deve essere superata nella conversione in legge dello stesso decreto a tutela degli operatori sanitari. (Com)