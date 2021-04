Omofobia: Grasso (Leu), no al ricatto di priorità, Parlamento ha tutto il tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non accetto il ricatto delle 'priorità' e del benaltrismo: Maurizio Belpietro, che mi ha messo in ottima compagnia, se ne faccia una ragione. Il Parlamento ha tempo e modo di affrontare tutti i temi, dalla crisi sanitaria ed economica allo Ius soli e al ddl Zan senza trascurare nulla. O è solo una scusa la sua?". Lo scrive su Facebook il senatore Pietro Grasso (Leu) in risposta all’editoriale di Maurizio Belpietro dal titolo "Bersani, Letta e Grasso: tre marziani". (Rin)