Ue: Indice Pmi, a marzo crescita economia manifatturiera, Italia quarta

- L'economia manifatturiera dell'eurozona ha registrato performance estremamente elevate a marzo, con le condizioni operative migliorate al massimo grado in quasi 24 anni di raccolta dati. Questo secondo Ihs Markit Pmi che ha spiegato che l'indice Pmi è salito a 62,5, rispetto al 57,9 di febbraio e si è ora registrato sopra la soglia di 50,0 di variazione che separa la crescita dalla contrazione per nove mesi consecutivi. In Germania si è avuta la crescita maggiore (66,6) seguita dai Paesi Bassi (64,7), Austria (63,4), Italia (59,8), Francia (59,3), Irlanda (57,1), Spagna (56,9), Grecia (51,8). La crescita è stata diffusa in tutta la regione, con Germania e Paesi Bassi in testa. Entrambe le nazioni hanno registrato i livelli Pmi più alti di sempre a marzo. Anche l'Austria ha registrato prestazioni eccezionali, mentre Italia e Francia hanno entrambe registrato livelli tra i più alti nelle rispettive storie di indagine. L'Irlanda ha registrato una crescita ai massimi su otto mesi, mentre la Spagna ha registrato la sua migliore performance dalla fine del 2006. (segue) (Beb)