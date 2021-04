Omofobia: De Petris (Leu), legge Zan sia subito calendarizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge Zan contro l'omotransfobia deve essere calendarizzata subito in commissione Giustizia, avviando così l'iter per portarla in Aula dopo l'approvazione della Camera". Lo afferma in una nota la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris. "Si tratta di una legge che non proviene dal precedente governo o dalla precedente maggioranza ma è di iniziativa parlamentare. E' evidente che tutte le leggi di iniziativa parlamentare devono essere discusse e votate senza vincoli derivanti dall'esistenza di una maggioranza che non è politica. In caso contrario, ci troveremmo di fronte a un vero e proprio commissariamento del parlamento del tutto inaccettabile", conclude De Petris. (Com)