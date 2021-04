Agroalimentare: Patuanelli, mettere al centro dieta mediterranea e valore prodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida per il futuro del settore agroalimentare, secondo il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, sarà “mettere al centro del dibattito la dieta mediterranea ed il valore dei prodotti della nostra terra”. Parlando nel corso dell’incontro organizzato dalla Coldiretti con il governo per discutere dei temi legati al Recovery fund, il ministro ha ricordato come ci sia anche “la sfida della transizione ecologica” e come governo “dobbiamo fornire tutti gli strumenti per affrontare questo percorso, anche strumenti normativi”. Bisogna poi “tornare nelle zone rurali abbandonate che grazie alla digitalizzazione possono essere terreno fertile per i nostri produttori”, ha aggiunto. (Rin)