Roma: denunciate due persone per invasione di terreni e possesso di mostreggiature di polizia

- Nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Romanina, in collaborazione con il VII Gruppo Tuscolano della polizia Roma Capitale e con l'Ama, hanno bonificato e messo in sicurezza l'area verde confinante con via Pasquale Stabilini. All'interno di una baracca i poliziotti hanno trovato due cittadini rumeni, un uomo ed una donna rispettivamente di 39 e 58 anni che, dentro un contenitore in vetro, custodivano gradi, stellette e bottoni utilizzati per divise di polizia e carabinieri: entrambi sono stati denunciati per invasione di terreni e possesso di mostreggiature delle Forze di Polizia mentre, a carico solo dell'uomo, con numerosi precedenti per reati contro la persona, è stato emesso anche un provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di ordine e sicurezza pubblica. (Rer)