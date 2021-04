Trasporti: sindacati su Industria Italiana Autobus, preoccupazione per mancanza commesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto nel pomeriggio di ieri, in videoconferenza, l’incontro con l’amministratore delegato di Industria Italiana Autobus Giovanni De Filippis, richiesto da Fim, Fiom e Uilm sulla situazione produttiva e sul percorso di rilancio degli stabilimenti di Flumeri (Avellino) e Bologna: De Filippis ha confermato le preoccupazioni più volte espresse dal sindacato per la mancanza di nuove commesse. Lo scrivono le sigle sindacali in una nota, aggiungendo che in questo momento “si sta lavorando per terminare gli ordini arrivati in precedenza, ma l’assenza di gare nel 2020 ha di fatto impedito l’arrivo di ordinativi utili alla normale prosecuzione del ciclo produttivo: l’azienda ha partecipato a diverse gare aperte a febbraio di quest’anno a partire da quelle indette da Consip, ma gli esiti si avranno non prima dell’inizio dell’estate”. A tutto questo, secondo i sindacati, si somma “la scelta fatta da alcune amministrazioni pubbliche di non aderire alla convenzione Consip 2018, dove ci sono ancora autobus che potrebbero essere ordinati con procedure semplificate: prosegue l’implementazione del piano industriale e i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza degli stabilimenti di Bologna e Flumeri stanno arrivando a conclusione, ma ci sono ancora ritardi e criticità, che devono essere velocemente superate, nell’ottimizzazione della produzione e dell’organizzazione del lavoro che oltre a portare benefici in termini di efficienza e costo della produzione hanno un riflesso positivo sulle condizioni complessive di lavoro”. Fim, Fiom e Uilm, prosegue la nota, hanno chiesto di utilizzare ogni “strumento utile, contrattuale e normativo, a superare il momento di flessione a partire dal diritto soggettivo alla formazione previsto dal Ccnl e il Fondo nuove competenze previsto dall’accordo stipulato a dicembre: il confronto proseguirà nelle prossime settimane, ma è evidente che occorre urgentemente riaprire il tavolo presso il ministero dello Sviluppo economico, oramai latitante e chiaramente indifferente alle vicende dell’industria”. (Com)