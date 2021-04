Polizia: Lamorgese, 40 anni traguardo importante per riforma di portata straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la polizia compie 40 anni. Con l'approvazione della Legge 1 aprile 121 del 1981 si realizzò la trasformazione del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza nell'attuale Polizia di Stato, prima forza di polizia civile a competenza generale, e venne ridisegnato il sistema della Pubblica sicurezza del Paese. Si legge sul sito web del Viminale. Una legge divenuta nel tempo un caposaldo fondamentale della nostra società e ancora oggi straordinariamente attuale perché "proiettata verso la cura dell'ordine democratico e che concorre a rendere vera la libertà di esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione", come ha commentato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Un traguardo importante per una riforma di portata straordinaria cui si ascrive il merito - ha commentato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese - in uno scenario particolarmente delicato per il nostro Paese, di aver ridisegnato l’ordinamento dell’amministrazione della Pubblica sicurezza secondo un modello più moderno e dinamico, proiettato verso il futuro e per questo capace di affrontarne le sfide alla sicurezza a più alto impatto strategico sul piano non solo interno ma anche internazionale". La titolare del Viminale quindi conclude, che da ministro dell’Interno è "orgogliosa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno operano al servizio del Paese con quella straordinaria dedizione e abnegazione che ne contraddistingue l’agire. Ne riconosco e apprezzo l’impegno, volto alla costruzione di un modello di sicurezza partecipata, capace di apertura e dialogo con la società civile e pronto a misurarsi con le sfide complesse proprie del mondo globalizzato". (Rin)