- Nella seconda metà del 2020, il prezzo del gas a uso domestico è aumentato in Germania del 5 per cento su base annua. Rispetto al primo semestre dello scorso anno, si registra invece un incremento del 2,2 per cento. È quanto si apprende dai dati dell'Ufficio federale di statistica (Stba), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)