Catanzaro: De Caprio, aggressione agenti Polizia, serve tavolo con Interno e Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario aprire un tavolo tecnico con i ministri dell’Interno e della Difesa per capire le strategie che lo Stato adotta per annientare la 'ndrangheta e per la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori delle forze di polizia e delle loro famiglie. Lo chiediamo dalla piccola Calabria". È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente della Giunta regionale della Calabria, Sergio De Caprio, in seguito all’ultima aggressione avvenuta a Catanzaro ai danni di agenti della polizia di Stato.(Ren)