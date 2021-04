Russia: da oggi obbligatoria pre-installazione software russo su dispositivi in vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra oggi in vigore in Russia la legge che obbliga i produttori di smartphone e altri dispositivi a pre-installare software sviluppati all'interno del Paese. La legge sulla preinstallazione del software domestico su smartphone, tablet, computer e Smart Tv, firmata dal presidente Vladimir Putin alla fine del 2019, avrebbe dovuto entrare in vigore già il primo luglio 2020, ma le scadenze sono state posticipate. Alla fine di novembre dello scorso anno, il governo, attraverso il ministero della Digitalizzazione, ha avviato la stesura di un elenco di programmi che produttori, fornitori o venditori di apparecchiature avrebbero dovuto installare sui dispositivi in vendita.(Rum)