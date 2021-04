Pa: Brunetta, in Pnrr interventi per semplificazione, serve burocrazia “buona”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dentro il Pnrr “c’è la semplificazione, per fare diventare ‘buona’ la burocrazia; il nuovo reclutamento per la Pa; e la governance di tutto ciò”. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta nel corso di un incontro organizzato da Coldiretti per discutere dei temi legati al Pnrr. "Abbiamo bisogno delle buona burocrazia, questa è la mia battaglia ed ora si può fare” ha aggiunto ricordando che “c’è una straordinaria congiuntura: la tragedia della pandemia che ci impone di cambiare e riformare, la presenza di Mario Draghi, un campione assoluto, ed il Next generation Eu. Dunque noi dobbiamo saper spendere le risorse”. (Rin)