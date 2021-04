Bulgaria: da oggi primo allentamento misure anti-Covid, riaprono ristoranti e bar con spazi esterni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi in Bulgaria prevede un primo allentamento programmato delle misure restrittive contro il Covid-19. Il ministro della Salute bulgaro, Kostadin Angelov, ha spiegato che nuova ordinanza prevede la riapertura degli asili a partire dal 5 aprile e il rientro in aula dei bambini delle scuole inferiori a partire dal 12 aprile. Il primo aprile riapriranno invece i teatri utilizzando fino al 30 per cento della capienza. Resteranno chiusi i locali notturni e i centri commerciali ma verrà fatta eccezione "per coloro che possono fornire spazi all'aperto", ha detto ancora il ministro, aggiungendo che il numero dei ricoveri ospedalieri sta registrando un lieve calo. Oggi riaprono i ristoranti e le caffetterie, ma solo quelli con spazi esterni - terrazze e giardini, dalle 6 alle 23. L'allentamento delle misure non riguarda al momento invece i grandi centri commerciali. Fino al 12 aprile i negozi con una superficie di oltre 300 mq, che vendono prodotti non alimentari, saranno aperti ai clienti solo se dispongono di aree commerciali all'aperto. (segue) (Seb)