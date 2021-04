Bulgaria: da oggi primo allentamento misure anti-Covid, riaprono ristoranti e bar con spazi esterni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il direttore dell'Ispezione sanitaria nazionale, Angel Kunchev, ha reso noto che nella seconda metà di aprile la Bulgaria riceverà il vaccino monodose Johnson & Johnson contro il Covid-19. Circa 51.600 dosi di vaccino Moderna dovrebbero arrivare in Bulgaria nella giornata di oggi e 151.000 dosi di vaccino AstraZeneca sono previste per domani. Il premier della Bulgaria, Bojko Borisov, ha partecipato ieri ad una riunione con l'Unità di crisi preposta al contrasto della diffusione del Covid-19. Borisov ha detto che "la Bulgaria è pronta a gestire l'attuale ondata di coronavirus". Il premier ha osservato che i medici e gli operatori sanitari sono stati i primi a essere vaccinati "in modo da avere un esercito per raccogliere la sfida e curare le persone". Borisov ha inoltre affermato che sono state stanziate le risorse finanziarie necessarie per gestire l'attuale ondata pandemica. "Il prossimo governo e il Parlamento (dopo le elezioni parlamentari del 4 aprile) decideranno come continuare con il finanziamento in futuro. Questa è la democrazia", ha detto il premier bulgaro aggiungendo che circa 10 mila fiale di del farmaco Remdesivir dovrebbero arrivare in Bulgaria entro la fine della settimana. (Seb)