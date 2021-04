Covid: Fornaro (Leu), pandemia si combatte con serietà, non con la propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da Covid-19 "la si combatte con restrizioni e comportamenti coerenti e non con la propaganda. Bene dunque il nuovo decreto anti Covid approvato dal governo in piena continuità con la linea della prudenza e del primato della tutela della salute, adottata dall'inizio della pandemia. Una volta per tutte la Lega di Salvini la smetta di attaccare chi all'interno del governo ha la sola colpa di aver messo sempre la salute degli italiani davanti a tutto nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.  (Com)