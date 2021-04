Imprese: Alleanza Assicurazioni accelera nella protezione ed entra nel segmento Casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi il 73 per cento delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive, ma solo il 22 ha almeno una polizza abitazione e oltre il 60 per cento decide di assicurarsi solo dopo avere subito un danno in casa: in questo scenario, attuando la strategia Partner di Vita di Generali Italia con spinta su innovazione e tecnologia e focus sul segmento protection, Alleanza Assicurazioni accelera il suo impegno in ambito protection e entra nel segmento casa. Stando al relativo comunicato stampa, Alleanza in questi anni ha registrato risultati record, confermati anche nel 2020, registrando in cinque anni una crescita sia nella nuova produzione, con un totale di 2,7 miliardi di euro, sia nella raccolta premi con una quota di 5,6 miliardi: forte di questi risultati e in coerenza con l’innovazione di offerta basata su consulenza di valore, più servizi, prevenzione e tecnologia avviata da Generali Italia, Alleanza oggi punta sulla nuova frontiera della tutela per la casa con “Casa Semplice”, il piano di protezione della propria abitazione. La nuova soluzione, prosegue la nota, è completa e personalizzabile e offre una protezione anche in caso di eventi catastrofali: anche grazie all’integrazione della tecnologia, tutela dai frequenti rischi che possono insorgere a persone, animali domestici e oggetti all’interno delle abitazioni, oggi sempre più luogo di lavoro, di riposo e di gioco. (segue) (Com)