Imprese: Alleanza Assicurazioni accelera nella protezione ed entra nel segmento Casa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casa Semplice offre quattro soluzioni di protezione con diverse possibili estensioni. Protezione Abitazione, intesa come la tutela per danni per l’abitazione, compresa la protezione catastrofale; Protezione Beni, intesa come la tutela per danni ad oggetti presenti in casa; Protezione Animali di Famiglia, un pacchetto di prestazioni di assistenza per consulenza veterinaria h24 e consulenza veterinaria di approfondimento, ricerca e invio di un pet sitter e consulenza sulle migliori strutture pet friendly; e Protezione Famiglia e Vita Digitale: con il programma Digitale Sicuro, tutta la famiglia può proteggersi dai rischi dovuti ad una navigazione web non protetta, compreso il furto di identità, perdita di dati o cyberbullismo. Inoltre l’opzione Casa Green prevede uno sconto riservato a chi ha scelto di vivere o riqualificare la propria casa rendendola efficiente da un punto di vista energetico. Il premio è annuo e può essere versato in un’unica soluzione o attraverso rate mensili, senza alcun costo aggiuntivo. La durata del contratto è pari a 5 anni, senza tacito rinnovo. Alleanza, da sempre, assicuratore di riferimento per le famiglie italiane, attraverso “Casa Semplice” sostiene il programma di Croce Rossa Italiana “Il tempo della gentilezza”: per ogni polizza “Casa Semplice” sottoscritta, la Compagnia dona due euro a Croce Rossa Italiana per offrire un aiuto concreto alle famiglie italiane più colpite dalle conseguenze economiche del Covid-19. (Com)