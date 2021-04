Kosovo: ambasciatore tedesco, da lodare scelta Ldk per sostegno a elezione presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' da lodare la scelta della Lega democratica del Kosovo (Ldk) di partecipare al voto per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Questa la posizione dei rappresentanti della comunità internazionale in Kosovo, come evidenziato dall'ambasciatore tedesco a Pristina Jorn Rohde. Il diplomatico tedesco ha inoltre auspicato che questa posizione possa essere seguita anche da altri parlamentari kosovari, in modo da scongiurare uno stallo sulla nomina assicurando i due terzi dei voti necessari in Parlamento per dare al Paese un nuovo presidente. Pronta è stata tuttavia la risposta degli altri partiti parlamentari, che hanno ribadito la loro contrarietà ad appoggiare la candidata proposta dal governo, l'ex presidente del Parlamento Vjosa Osmani. La deputata del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Memli Krasniqi ha chiarito per per il suo schieramento la questione del voto sul nuovo presidente della repubblica "è chiusa". Anche il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, ha escluso un cambio di posizione. "Abbiamo salutato con favore la possibilità di discutere con i vincitori delle elezioni, il signor (Albin) Kurti e la signora Osmani, ma non abbiamo ricevuto alcuna proposta, richiesta o accordo politico per votare il presidente o il governo", ha affermato Haradinaj evidenziando che l'Aak non è parte di un accordo per votare la candidata presidente. (segue) (Alt)