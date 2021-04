Nato: Kosovo, comandante Kfor Federici accoglie ambasciatori dei 27 Paesi della missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della missione Nato in Kosovo (Kfor), generale Franco Federici, ha accolto gli ambasciatori e i capi degli uffici di collegamento a Pristina dei 27 Paesi che fanno parte dell'operazione nel Paese balcanico. Lo riferisce una nota della missione Kfor, secondo cui è intervenuto all'evento al quartiere generale della missione a Pristina anche il il comandante dell'Allied Joint Force Command di Napoli, ammiraglio Robert P. Burk, che ha evidenziato il ruolo essenziale della Kfor nel mantenimento della pace in Kosovo. I partecipanti all'evento sono stati aggiornati sulle attività della missione Nato in Kosovo, anche per quanto riguarda il contributo nella risposta delle autorità locali alla pandemia del Covid-19. "Vorrei ringraziare tutti voi per il fermo impegno e per il contributo inestimabile fornito dalle vostre nazioni alla missione Kfor. Gli sforzi quotidiano fatti dai vostri soldati, insieme all'incrollabile senso del dovere, sono della massima importanza per il compimento della missione", ha dichiarato il comandante Federici aggiungendo: "Dobbiamo continuare ad essere fortemente impegnati per la sicurezza del Kosovo, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità, in linea con il mandato delle Nazioni Unite".(Alt)