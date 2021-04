Kosovo: fonti stampa, voto Parlamento su nuovo capo dello Stato possibile domani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 120 seggi del Parlamento kosovaro - di cui 20 spettano ai partiti delle minoranze nazionali - il Movimento Vetevendosje del premier Kurti ne ha 58, mentre 15 sono quelli dell'Ldk. I due partiti insieme non raggiungerebbero quindi da soli la soglia degli 80 voti necessari per l'elezione del presidente della repubblica, ma avranno bisogno quantomeno del sostegno dei partiti delle minoranze etniche. Pdk e Aak, all'opposizione come l'Ldk ma non disponibili a sostenere la canidatura di Osmani alla presidenza, dispongono infatti di 27 seggi (19 il Pdk e 8 l'Aak). Considerando tuttavia che i dieci deputati dei partiti delle minoranze etniche, esclusi i dieci della Lista serba all'opposizione, già sostegno il governo Kurti, il loro appoggio alla nomina di Osmani dovrebbe permettere di superare di pochi voti la soglia per eleggere il nuovo capo dello Stato. (segue) (Alt)