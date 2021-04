Roma: infermiere arrestato per produzione e detenzione stupefacenti ai fini di spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo, hanno arrestato B.M. poiché trovato in possesso di circa 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di una pianta succulenta "Lophophora Williamsii", denominata "upeyote", nonché proprietario di un box - serra completo di tutta la relativa attrezzatura per la coltivazione e la produzione (filtri, lampade, etc). Le indagini sono iniziate in data 10 marzo 2021 quando un dirigente medico dell'ospedale Sant'Andrea ha presentato denuncia nei confronti di ignoti poiché, contattato da personale di una farmacia ubicata in via Cassia, aveva appurato che ignoti avevano presentato alcune ricette su carta intestata Sant'Andrea a falsa firma del suddetto medico. Tali ricette autorizzavano l'acquisto del farmaco "Oramorph'' (farmaco a base di Morfina) e il timbro apposto era contraffatto. Le indagini hanno portato all'identificazione di B.M. e quindi all'emissione del relativo decreto di perquisizione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e falso materiale commessa da incaricato di pubblico servizio. (segue) (Rer)