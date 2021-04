Roma: infermiere arrestato per produzione e detenzione stupefacenti ai fini di spaccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì scorso gli agenti hanno rintracciato B.M. presso il suddetto nosocomio dove lo stesso presta servizio rivestendo la qualifica di infermiere professionale. Le perquisizioni, effettuate presso il posto di lavoro e presso l'abitazione, oltre a determinare il sequestro della sostanza stupefacente indicata, hanno portato al ritrovamento e sequestro di ricettario con intestazione Azienda ospedaliera Sant'Andrea e del timbro contraffatto; sono stati trovati inoltre una serie di medicinali, destinati a uso esclusivo di strutture sanitarie autorizzate e materiale sanitario di probabile provenienza furtiva, motivo per il quale è stato indagato anche per il reato di ricettazione. L'arresto è stato convalidato e il giudizio rinviato per la richiesta del difensore dell'imputato dei termini per istruire la difesa. (Rer)