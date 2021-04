Egitto-Giordania: colloquio ministri Esteri Shoukry-Safadi, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con l’omologo della Giordania, Ayman al Safadi, nel quadro del coordinamento e delle consultazioni periodiche tra i due Paesi. Lo riferisce un comunicato della diplomazia del Cairo. I due ministri hanno espresso la loro soddisfazione per il livello “speciale” delle relazioni bilaterali fra i due Paesi, in attuazione delle direttive dei due leader (il presidente Abdel Fatah al Sisi e il re Abdullah II) e in modo da realizzare le aspirazioni dei due popoli “fratelli”. Le parti hanno anche discusso dei preparativi in corso per il prossimo vertice trilaterale tra Egitto, Giordania e Iraq, la cui data non è ancora nota, e hanno avuto uno scambio di vedute su diverse questioni regionali, specialmente la questione palestinese. Al riguardo i due ministri hanno concordato di basarsi sugli esiti dell’ultimo incontro a quattro tenuto a Parigi l’11 marzo, con la partecipazione di Egitto, Giordania, Francia e Germania, per creare un ambiente favorevole al lancio di un negoziato diretto tra le parti israeliane e palestinesi, sulla base della soluzione a due Stati. La telefonata ha preso in esame anche gli ultimi sviluppi in Libia, la situazione della Siria e il dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). (Cae)