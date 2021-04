Tanzania: presidente Samia annuncia rimpasto di governo, una donna agli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha annunciato un rimpasto di governo. Nella nuova formazione, riferiscono i media locali, ha incluso l'ex ambasciatrice di Dodoma negli Stati Uniti Liberata Mulamula, scelta come ministro degli Esteri al posto di Palamagamba Kabudi, mentre a quest'ultimo è stato attribuito il ministero della Giustizia e degli Affari costituzionali, portafoglio che ha già gestito in passato. A sua volta Mwigulu Nchemba, fino ad ora ministro della Giustizia e degli affari costituzionali, diventa ministro delle Finanze, occupando la posizione rimasta vacante in seguito alla nomina di Philip Mpango a vicepresidente, come annunciato in precedenza. La stampa locale ha accolto positivamente in particolare la nomina di Mulamula a ministro degli Esteri: l'ex ambasciatrice è la seconda donna a ricoprire l'incarico dopo Asha-Rose Migiro, in funzione tra il 2006 e il 2007. (segue) (Res)