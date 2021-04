Spagna: nel 2020 risparmio famiglie aumentato del 126 per cento per crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 in Spagna la pandemia del coronavirus ha provocato un risparmio record per le famiglie del 126 per cento, pari a 108 miliardi di euro, mentre i consumi sono crollati del 12 per cento. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Contestualmente, il reddito delle famiglie spagnole è diminuito del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente (poco più di 739 miliardi di euro). Il momento di maggior risparmio è stato registrato durante i primi mesi di confinamento decretati dal governo che ha portato ad un aumento delle riserve monetarie. Tuttavia, la fine del primo stato di emergenza, che ha coinciso con le vacanze estive, e la speranza infusa dall'arrivo dei vaccini stanno invertendo la tendenza, al punto che nell'ultimo trimestre dello scorso anno il tasso di risparmio si è attestato al 10,6 per cento del reddito familiare disponibile, un livello simile a quello all'inizio della pandemia e al culmine della crisi finanziaria del 2008. Recentemente, la Banca di Spagna ha stimato i risparmi accumulati fino al terzo trimestre del 2020 sono pari a quasi il 2,5 per cento del prodotto interno lordo nazionale (Pil). (Spm)