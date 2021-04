Romania: continuano le proteste contro le restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella capitale Bucarest ed in diverse altre grandi città della Romania sono continuate ieri, per la terza sera consecutiva, le proteste contro le restrizioni anti Covid-19. Diverse le rivendicazioni dei manifestanti, dalla rinuncia all'obbligo della mascherina protettiva all'aperto, fino alla riapertura delle palestre. I partecipanti alle proteste hanno scandito slogan contro le autorità. Il presidente romeno Klaus Iohannis ha affermato ieri, tramite un comunicato, di comprendere il malcontento della popolazione dopo un anno di restrizioni ma ha ribadito che queste misure sono le uniche in grado di aiutare al contenimento della diffusione del coronavirus. (segue) (Rob)