Cina-Laos: Pechino sostiene la lotta contro la povertà rurale

- La Cina “partecipa attivamente agli sforzi globali di riduzione della povertà”. Lo ha affermato l'ambasciatore cinese nel Laos, Jiang Zaidong, presentando i risultati delle politiche di riduzione della povertà in Cina, durante la cerimonia inaugurale di un progetto analogo nella capitale del Laos, Vientiane. Cina e Laos “sono una comunità con un futuro condiviso”, ha detto l'ambasciatore Jiang, e per questo motivo “il popolo cinese spera che il popolo laotiano continuerà a promuovere la cooperazione bilaterale per alleviare la povertà”. Khemmani Pholsena, ministro laotiano presso l'Ufficio di presidenza, ha espresso sincera gratitudine al governo cinese per il prezioso sostegno: “La parte laotiana è lieta di vedere che il popolo cinese ha ottenuto una vittoria globale nella lotta contro la povertà e ha costituito un esempio per il mondo intero”. Il ministro laotiano ha aggiunto poi: "L'esperienza di successo della Cina ha fornito lezioni pratiche per tutti i Paesi del mondo, in particolare Paesi in via di sviluppo, e credo che la cooperazione Laos-Cina nella riduzione della povertà darà sicuramente maggiori contributi allo sviluppo sostenibile del Laos”. (Cip)