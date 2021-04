Covid: Breton, no vaccini al Regno Unito sino a quando AstraZeneca rispetterà obblighi contrattuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha affermato che la quantità di vaccini inviati dall'Unione europea al Regno Unito sarà pari a "zero" sino a quando AstraZeneca non rispetterà i propri obblighi contrattuali con l'Unione europea. Breton ha infatti moderato le aspettative intorno ai colloqui che ci sono stati in merito tra Bruxelles e Londra, affermando che "non c'è nulla da negoziare" tra le due parti. Il commissario ha quindi spiegato che la produzione dell'impianto di Seneffe, in Belgio, insieme a quella della fabbrica di Halix, nei Paesi Bassi, "più o meno" soddisfano l'intero impegno contrattuale di AstraZeneca con l'Unione europea, e le dosi prodotte lì devono pertanto essere riservate a quest'ultima. I commenti di Breton hanno causato una risposta abbastanza fredda da Londra, che ha definito le sue parole come "deludenti", sottolineando come "l'unico modo in cui sconfiggeremo questa pandemia insieme è quello di trovare una situazione in cui siamo tutti vincitori", affermando che l'imposizione di controlli sulle esportazioni e il non rispetto di obblighi contrattuali avranno come unico risultato quello di danneggiare la risposta globale alla pandemia e gli sforzi per incrementare la produzione di vaccini anti Covid. (Rel)