Romania: relazione del dipartimento di Stato Usa sui diritti umani segnala diversi problemi

- L'ultima relazione del dipartimento di Stato Usa sui diritti umani segnala diversi problemi in Romania. Secondo il documento, molti organi dei media sono di proprietà o indirettamente controllate da persone con legami politici. Spesso le notizie o le politiche editoriali di questi media riflettono le opinioni del proprietario e prendono di mira gli oppositori politici o altri canali mediatici. Un altro grave problema individuato è la violenza nei confronti delle donne e l'incoerenza delle decisioni dei tribunali. Il documento cita anche rapporti di organizzazioni non governative che mostrano numerosi casi di agenti di polizia che cercano di scoraggiare le vittime di stupro dal presentare una denuncia, e talvolta si rifiutano persino di registrare tali denunce. Il rapporto rileva che anche nel caso degli abusi sui minori, la Romania ha un grave problema, non solo nelle famiglie, ma anche negli orfanotrofi o nelle famiglie affidatarie. "Le autorità non hanno ancora stabilito un meccanismo per identificare e curare i bambini maltrattati o trascurati", si legge nel rapporto, in cui si rileva che ci sono diverse segnalazioni di abusi negli orfanotrofi, compresi abusi sessuali, violenza fisica dei dipendenti contro i bambini e tratta di esseri umani.(Rob)