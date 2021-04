Migranti: Turchia, Guardia costiera recupera 37 persone al largo di Smirne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera della Turchia ha recuperato ieri sera 37 migranti irregolari al largo della costa di Smirne, nel Mar Egeo. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu” le 37 persone sono state individuate nei pressi del distretto di Cesme, nella provincia di Smirne, dopo essere state respinte in acque turche dalle autorità costiere della Grecia. I migranti sono in seguito stati trasferiti al centro provinciale per le migrazioni, dopo i controlli di routine. (Tua)